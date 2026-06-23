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قرارداد سعید اخباری با تیم فوتبال چادرملوی اردکان به مدت دو فصل دیگر تمدید شد تا وی تا پایان فصل ۱۴۰۷ هدایت نماینده استان یزد را بر عهده داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد به نقل از روابط عمومی باشگاه چادرملوی اردکان، سعید اخباری طی سالهای اخیر نقش تعیینکنندهای در شکلگیری هویت فنی و رقابتی چادرملو اردکان ایفا کرده و با هدایت این تیم در مسیر پیشرفت، موفق شده است جایگاه باشگاه را در فوتبال ایران ارتقا دهد. عملکرد موفق تیم، توسعه ساختار حرفهای، جذب بازیکنان خارجی با کمترین هزینه و بالاترین بازدهی، اعتماد به استعدادهای جوان و ایجاد روحیه رقابتپذیری از مهمترین دستاوردهای این دوره به شمار میرود.
هیئتمدیره و مدیریت باشگاه با باور به توانمندیهای فنی، شخصیتی و مدیریتی اخباری، ادامه همکاری با وی را گامی مهم در مسیر تحقق چشماندازهای آینده باشگاه میدانند؛ چشماندازهایی که بر پایه توسعه پایدار، ارتقای سطح فنی تیم، تقویت ارتباط با هواداران و نمایندگی شایسته استان یزد و شهرستان اردکان در بالاترین سطح فوتبال کشور بنا شده است.
چادرملو اردکان در سالهای اخیر به نمادی از پیشرفت و امید در ورزش استان یزد و شهرستان اردکان تبدیل شده و باشگاه بر این باور است که تداوم همکاری با سعید اخباری میتواند زمینهساز فصلهای موفقتر و دستاوردهای بزرگتر برای خانواده بزرگ چادرملو باشد.