به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد به نقل از روابط عمومی باشگاه چادرملوی اردکان، سعید اخباری طی سال‌های اخیر نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری هویت فنی و رقابتی چادرملو اردکان ایفا کرده و با هدایت این تیم در مسیر پیشرفت، موفق شده است جایگاه باشگاه را در فوتبال ایران ارتقا دهد. عملکرد موفق تیم، توسعه ساختار حرفه‌ای، جذب بازیکنان خارجی با کمترین هزینه و بالاترین بازدهی، اعتماد به استعداد‌های جوان و ایجاد روحیه رقابت‌پذیری از مهم‌ترین دستاورد‌های این دوره به شمار می‌رود.

هیئت‌مدیره و مدیریت باشگاه با باور به توانمندی‌های فنی، شخصیتی و مدیریتی اخباری، ادامه همکاری با وی را گامی مهم در مسیر تحقق چشم‌انداز‌های آینده باشگاه می‌دانند؛ چشم‌انداز‌هایی که بر پایه توسعه پایدار، ارتقای سطح فنی تیم، تقویت ارتباط با هواداران و نمایندگی شایسته استان یزد و شهرستان اردکان در بالاترین سطح فوتبال کشور بنا شده است.

چادرملو اردکان در سال‌های اخیر به نمادی از پیشرفت و امید در ورزش استان یزد و شهرستان اردکان تبدیل شده و باشگاه بر این باور است که تداوم همکاری با سعید اخباری می‌تواند زمینه‌ساز فصل‌های موفق‌تر و دستاورد‌های بزرگ‌تر برای خانواده بزرگ چادرملو باشد.