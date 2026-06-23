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ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با محکومیت حملات اخیر دشمن صهیونی به مناطق مسکونی جنوب لبنان، آمریکا و اسرائیل را مسئول مستقیم پیامدهای این اقدامات علیه صلح و امنیت منطقه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای حملات ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه مناطق مسکونی در جنوب لبنان را محکوم و اعلام کرد. رژیم صهیونیستی وآمریکا بهعنوان حامی راهبردی و تأمینکننده اصلی تسلیحات این رژیم، مسؤولیت مستقیم و کامل تمامی پیامدهای شوم آتشافروزی برای صلح و امنیّت منطقهای را بر عهده دارند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با ابراز عمیقترین نگرانی نسبت به حملات مستمر و ویرانگر نظامی رژیم صهیونیستی علیه مناطق مسکونی در جنوب لبنان، این اقدامات تجاوزکارانه را که در تقابل آشکار با حقوق بینالملل، منشور ملل متحّد و بنیادیترین موازین و ارزشهای انسانی و حقوق بشری قرار دارند، به شدّت محکوم مینماید.
در روزهای اخیر، نیروهای نظامی رژیم جنایتکار صهیونیستی با بهرهگیری از حملات هوایی و پهپادی متعدّد، مناطق مسکونی جنوب لبنان را بیرحمانه آماج حملات خود قرار داده اند. بر اساس گزارشهای میدانی، مناطق کفررمان، شوکین، کفرجوز و عربصالیم در بخش النبطیه، منطقه سجد در بخش جزین و شهرک کفرتبنیت بهشدت بمباران شدهاند که به کشتار تعدادی از غیرنظامیان ازجمله زنان و کودکان منتج شده است. در همین راستا، نخستوزیر رژیم صهیونیستی با وقاحت تمام در صفحه شخصی خود اعلام نموده است «که طبق دستورات او، ارتش اسرائیل ۱۵۰ هدف در لبنان را بمباران کرده است». همچنین در روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ضاحیه بیروت نیز هدف تجاوز قرار گرفت که در نتیجه آن، شماری از شهروندان غیرنظامی به شهادت رسیده و جمعی دیگر زخمی شدند.
این روند بهروشنی گواه آن است که نخستوزیر جنایتپیشه رژیم صهیونیستی – که به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریّت و نسلزدایی از مردم غزّه، تحت پیگرد بینالمللی قرار دارد – به بحرانآفرینی و خونریزی عادت کرده و دوام سیاسی خویش را در تداوم جنگ و ویرانی میجوید؛ حقیقتی تلخ که منافع شخصی یک جنایتکار بینالمللی را با خون بیگناهان لبنان پیوند میزند.
جنایات رژیم صهیونیستی، مصادیق متعدّد و مکرّری از نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل، حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه را در خود جای داده است؛ ازجمله نادیده گرفتن آشکار حق حیات و ممنوعیّت کشتار غیرنظامیان. از سوی دیگر، بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحّد نیز بهصراحت هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیّت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را ممنوع اعلام کرده است؛ از این رو، حملات هوایی و پهپادی مکرّر به خاک لبنان، نقضی آشکار از این اصل بنیادین به شمار میآید. هدفگیری عمدی مناطق مسکونی، مجتمعهای شهری و منازل مردم، نقضی آشکار از اصل تفکیک به شمار میرود که یکی از ارکان اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه است. افزون بر این، کشته شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان بیگناه – از جمله زنان و کودکان – در جریان این حملات، نمونهای بارز از نقض اصل تناسب بوده و بدون تردید – با در نظر داشتن سایر عناصر- در زمره جنایات جنگی قابل طبقهبندی است.
پرواضح است محاکمه جنگ افروزان و متجاوزان و عاملان و آمران جنایات سیستماتیک علیه مردم فلسطین و لبنان، نه یک گزینه که یک ضرورت انکارناپذیر تاریخی و حقوقی است. رژیم صهیونیستی و ایالاتمتحده آمریکا بهعنوان حامی راهبردی و تأمینکننده اصلی تسلیحات این رژیم، مسؤولیت مستقیم و کامل تمامی پیامدهای شوم این آتشافروزی برای صلح و امنیّت منطقهای را بر عهده دارند. جامعه بینالمللی دیگر نمیتواند در برابر این سیل بیامان جنایت سکوت پیشه کند؛ سکوت در برابر این فجایع، همداستانی با جنایتکاران است. تاریخ، هرگز جنایت را نمیبخشد و اجرای عدالت، گریزناپذیر است.