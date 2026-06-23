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براساس نتایج بیستوسومین رتبهبندی جهانی کیو اس (QS)، دانشگاه تهران با کسب رتبه ۳۶۷ جهان، همچنان در جایگاه نخست دانشگاههای کشور و در فهرست ۱۱ دانشگاه ایرانی حاضر در این نظام رتبهبندی، قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس نتایج این رتبهبندی، دانشگاه تهران با کسب رتبه ۳۶۷ جهانی، رتبه نخست را در میان دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران به دست آورد. دانشگاههای صنعتی شریف با رتبه ۳۹۰ و صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۸۳ به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم ایران در این رتبهبندی قرار دارند.
بیستوسومین رتبهبندی جهانی کیو اس (QS World University Rankings ۲۰۲۷) در ژوئن ۲۰۲۶ با ارزیابی بیش از ۱۵۰۰ مؤسسه آموزش عالی از سراسر جهان منتشر شده است.
در سطح جهانی، مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) برای پانزدهمین سال متوالی موفق به کسب رتبه نخست جهان شده است و امپریال کالج لندن و دانشگاه استنفورد به صورت مشترک در جایگاه دوم این نظام رتبهبندی قرار دارند.
رتبهبندی جهانی کیو اس بوسیله مؤسسه Quacquarelli Symonds مستقر در انگلیس انجام میشود و از سال ۲۰۱۰ بهصورت مستقل دانشگاههای جهان را مورد ارزیابی قرار میدهد. در این نظام رتبهبندی، دادههای مربوط به تولیدات علمی دانشگاهها، از پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus) در بازه زمانی پنجساله و میزان استنادات علمی در بازه زمانی ششساله مورد محاسبه و ارزیابی قرار میگیرد.