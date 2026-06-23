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در جلسه قرارگاه جهادی جنگ رمضان استاندار اصفهان امروز پیگیر روند تهیه لوازم خانگی منازل مسکونی آسیب دیده جنگ شد و برای برای آن ضرب الاجل چهار روزه تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در موضوع تهیه لوازم خانگی برای آسیب دیدگان جنگ اخیر که در حوزه شهرداری است و بنیاد برکت تهیه آن را تقبل و اعلام آمادگی کرده است، روند تهیه این اقلام که از ضرورتهای اولیه آسیب دیدگان است، طولانی شده و استاندار اصفهان از این روند ابراز نارضایتی کرد و به دستگاههای مربوطه تذکر جدی داد تا هر چه سریعتر خسارات وارده به لوازم خانگی جبران شود.
وی روند جبران خسارتها را از شهرداری شخصا پیگیری کرد و افزود:برای جبران خسارت مردمی که با مقاوت در برابر دشمن ایستادهاند هیچ گونه تعللی قابل قبول و قابل بخشش نیست و با افرادی که در این روند تعلل کنند شخصا برخورد خواهند شد.
در این جلسه مهدی جمالی نژاد ضرب الاجل ۴ روزه برای به جریان افتادن روند تهیه لوازم خانگی برای منازل مسکونی آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم تعیین کرد.
اقدامات بسیج سازندگی سپاه صاحب الزمان استان اصفهان برای بازسازی آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم و جهادگرانی که خودجوش پای کار آمده بودند در این جلسه بیان و از جهادگرانی که با تمام توان در حل مشکلات آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم کوشیدند قدردانی شد.
در جنگ تحمیلی سوم ۵۲۰۰ منزل مسکونی در اصفهان دچار آسیب شدند که بیش از ۹۸ درصد آن به همت گروههای جهادی بسیج سازندگی استان اصفهان باز سازی و مرمت شد.
این بازسازیها شامل تعویض درب و شیشههای شکسته مرمت دیوارهای آسیب دیده و پاکسازی و آماده سازی منازل برای سکونت دوباره است.
این در حالی است که استان اصفهان در رتبه اول میزان خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی قرار دارد و نیاز به هم افزایی تمامی دستگاهها در جبران این خسارتها بیشتر احساس میشود.
بسیج سازندگی با همت بالا و کمکهایی که ازاستانهای دیگر دریافت کرده توانسته خسارت هارا به میزان قابل توجهی جبران کند.