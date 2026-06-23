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یادواره شهدای حماسه پدخندق با حضور جمعی از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و اقشار مختلف مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حماسه آفرینان این عملیات گفت: پد خندق حماسه ایی بود که فرزندان غیور استان کهگیلویه و بویراحمد با دست خالی و ایمانی راسخ، در برابر ارتش تا دندان مسلح دشمن ایستادند.
احمد بهرامی افزود: یادوارههای شهدا فرصتی ارزشمند برای بازخوانی درسهای ایثار، غیرت و ولایتمداری در مکتب سیدالشهدا (ع) است.
در این یادواره جمعی از رزمندگان حماسه پد خندق به بیان خاطرات آن حماسه جاویدان پرداختند.
حماسه دژ و پد خندق یکی از روزهای سرخفام دفاع مقدس بهویژه برای شیر مردان کهگیلویه و بویراحمدی است که از آن بهعنوان تابلوی ایستادگی و ولایت مداری رزمندگان شجاع ایران اسلامی یاد میشود.
در عملیات پد خندق ۷۸ دلاور کهگیلویه و بویراحمد شهید و ۸۷ نفر دیگر نیز مجروح و اسیر شدند که البته با احتساب شهدای روزهای قبل آن ۱۲۴ نفر از این استان در این منطقه شهید شدند.