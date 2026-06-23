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رئیس سازمان چای کشور اعلام کرد؛ بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان از سهم دولت در خرید تضمینی چای هفته آینده به حساب چایکاران واریز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حبیب جهانساز در گفتوگو با رسانه ملی با بیان اینکه خرید روزانه برگ سبز چای ادامه دارد، تصریح کرد: تا کنون ۵۴ هزارتن برگ سبز چای در استانهای گیلان و مازندران خریداری شده که ارزش مالی آن حدود دو هزار میلیارد تومان است که تا امروز هزار و چهارصد میلیارد تومان آن به چایکاران پرداخت شده است.
وی با اشاره به استمرار برداشت و خرید برگ سبز چای افزود: با توجه به اینکه هر روز حدود هزار تا هزار و دویست تن برگ سبز خریداری میشود، ممکن است تغییراتی در نسبت خرید و پرداختها ایجاد شود و به همین دلیل، رقم پرداختها که هفته قبل ۸۰ درصد کل مطالبات بود، اکنون با توجه به افزایش خرید و افزایش مطالبات چایکاران حدود ۶۷ درصد است.
جهانساز با بیان اینکه بهای برگ سبز چای توسط کارخانجات و دولت پرداخت میشود، اضافه کرد: حدود ۸۳ درصد از سهم کارخانجات تاکنون پرداخت شده و امروز هم نزدیک بیست میلیارد تومان دیگر پرداخت میشود.
رئیس سازمان چای گفت: از سهم دولت هم سیصد و پنجاه و پنج میلیارد تومان دریافت کردهایم که احتمالا تا هفته آینده و بعد از تعطیلات به حساب چایکاران واریز میشود.
وی روند خرید و پرداختها را نسبت به سال قبل بهتر توصیف کرد و گفت: سال گذشته تا این موقع هیچ پرداختی از سهم دولت نداشتیم و کارخانجات هم حدود ۵۰ درصد را پرداخت کرده بودند، اما امسال تقریبا نزدیک به هفتاد درصد از کل مطالبات چایکاران پرداخت شده و هفته آینده نیز به این رقم اضافه خواهد شد.
جهانساز درباره میزان تولید چای نیز گفت: تا امروز بالغ بر دوازده هزار تن چای خشک تولید شده و قرار است امسال صادرات کمتری داشته باشیم تا بتوانیم سهم بیشتری از بازار داخل را تامین کنیم.