به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رحمان آراسته از راه‌اندازی یک دارایی جدید در بازار گواهی سپرده کالایی خبر داد و اعلام کرد: معاملات گواهی سپرده شمش سرب از روز دوشنبه ۸ تیر در بورس کالای ایران آغاز می‌شود.

مدیر بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران گفت: دامنه نوسان روزانه این گواهی همانند سایر گواهی‌های سپرده کالایی، ۱۰ درصد تعیین شده و معاملات آن به‌صورت پیوسته انجام خواهد شد.

وی افزود: گواهی سپرده شمش سرب با هدف توسعه ابزار‌های مالی مبتنی بر کالا وارد بازار شده و این معاملات با حضور بازارگردان انجام می‌شود؛ به‌طوری‌که گروه مالی کارآمد به‌عنوان بازارگردان و کارگزاری کارآمد به‌عنوان عرضه‌کننده این ابزار فعالیت خواهند کرد.