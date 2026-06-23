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مدیر بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران از راهاندازی یک دارایی جدید در بازار گواهی سپرده کالایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رحمان آراسته از راهاندازی یک دارایی جدید در بازار گواهی سپرده کالایی خبر داد و اعلام کرد: معاملات گواهی سپرده شمش سرب از روز دوشنبه ۸ تیر در بورس کالای ایران آغاز میشود.
مدیر بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران گفت: دامنه نوسان روزانه این گواهی همانند سایر گواهیهای سپرده کالایی، ۱۰ درصد تعیین شده و معاملات آن بهصورت پیوسته انجام خواهد شد.
وی افزود: گواهی سپرده شمش سرب با هدف توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر کالا وارد بازار شده و این معاملات با حضور بازارگردان انجام میشود؛ بهطوریکه گروه مالی کارآمد بهعنوان بازارگردان و کارگزاری کارآمد بهعنوان عرضهکننده این ابزار فعالیت خواهند کرد.