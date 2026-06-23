نایب رئیس فدراسیون والیبال گفت: با توجه به تمرینات فشرده و دشوار برگزار شده امیدوارم تیم ایران از ظرفیت خود به صورت کامل در مسابقات استفاده کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ندا پاکدامن در حاشیه آخرین تمرین تیم والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران که امروز (سه‌شنبه دوم تیر) با حضور اصحاب رسانه در کمپ تیم‌های ملی زنان (چمران) در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، اظهار داشت: در اردوی پایانی تیم زیر ۱۸ سال دختر هستیم که به مسابقات قهرمانی آسیا در کشور تایلند اعزام می‌شوند.

وی با بیان اینکه این اردوی ششم این تیم است، تصریح کرد: تمرینات در زمان اوج جنگ با دشمن آمریکایی – صهیونیستی در فروردین از استان مازندران و در شهر ساری شروع شد. تلاش کردیم از تمام ظرفیت و پتانسیل دختران والیبال ایران در این رده سنی استفاده کنیم. به همین دلیل در تعامل با هیات‌ها بیش از ۱۵۰ بازیکن معرفی شدند و در اردو‌های انتخابی شرکت کردند و از تمام بازیکنان تست گرفته شد و پس از آنالیز‌های دقیق، بهترین بازیکنان برای اردو‌های آماده سازی انتخاب شدند.

نایب رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: در این مسیر دو اردو در استان مازندران و یک اردو در استان قزوین داشتیم و سه اردو نیز در تهران پیگیری شد که در حال حاضر در اردوی ششم و پایانی هستیم. همه تلاش فدراسیون و کادر فنی این بوده که با توجه به محدویت‌های زمانی بهترین بازدهی و خروجی را از تمرینات و اردو‌ها داشته باشیم.

پاکدامن با اشاره به اینکه تیم والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا در گروه سختی قرار دارد، افزود: ۱۶ تیم در این مسابقات حضور دارند که در چهار گروه مقدماتی به مصاف یکدیگر می‌روند. با توجه به تمرینات فشرده و سخت برگزار شده امیدوارم تیم ایران از ظرفیت خود به صورت کامل در مسابقات استفاده کند و انشاالله با تدابیر کادر فنی بهترین نتیجه ممکن را بگیریم و دست پر از مسابقات برگردیم.

وی درباره پاسخ به این پرسش که آیا تیم زیر ۱۸ سال اردو و بازی تدارکاتی برون مرزی داشت؟، گفت: این تیم پنج روز زودتر به تایلند اعزام می‌شود و تلاش داریم که دو بازی تدارکاتی برای تیم مهیا کنیم. هنوز برگزاری این مسابقات قطعی و نهایی نشده است، اما چین و میزبان (تایلند) از تیم‌های هستند که احتمالا بازی تدارکاتی با آنها خواهیم داشت. البته در اردو‌های قبلی مسابقه تدارکاتی با تیم ملی ب زنان ایران داشتند و امیدواریم در مجموع با حداکثر توان در مسابقات پیش رو شرکت کنند.

نایب رئیس بانوان فدراسیون والیبال درباره آخرین وضعیت تصمیم گیری برای اعزام تیم ملی زنان به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، گفت: حضور تیم ملی والیبال زنان در بازی‌های آسیایی منوط به نتیجه در جام والیبال زنان آسیا بود. این تیم اردوی فشرده و دوماهه در خارج از کشور داشت و در تایلند مسابقات تدارکاتی مختلف داشتیم. در نپال با کسب مقام قهرمانی آسیای مرکزی کار خود را به پایان رساند. اما نتیجه در جام والیبال زنان آسیا نتیجه مورد انتظار نبود، چون تلاش داشتیم در چهار تیم برتر قرار بگیریم. هماهنگی با کمیته ملی المپیک داریم و با توجه به قهرمانی در کاوا ناامید نیستیم و رایزی‌ها را ادامه می‌دهیم و انشاالله شرایط به گونه‌ای پیش برود که تیم ملی زنان در بازی‌های آسیایی حضور داشته باشد.

وی در پایان درباره اعزام داور به مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر هم گفت: در این مسابقات پروانه فامیلی فرد به عنوان داور و نماینده داوران زن کشورمان اعزام می‌شود، اما در جام والیبال زنان آسیا نماینده داوری نداشتیم.

مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶ از دهم تا شانزدهم تیرماه به میزبانی شهر ناخون راتچاسیما تایلند برگزار می‌شود و تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران روز پنج‌شنبه چهارم تیرماه برای حضور در این رقابت‌ها راهی تایلند می‌شود.