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معاون وزیر کشور و دبیر ستاد ملی برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید، مسیرهای برگزاری این مراسم در تهران و مشهد را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، علیاکبر پورجمشیدیان گفت: تمامی مسیرهای اصلی شهر تهران، مراسم تشییع برگزار خواهد شد و اینطور نیست که نقطه خاصی را برای آن اعلام کنیم. ظرفیت خیابانها اجازه نمیدهد و ما باید از همه مسیرهای اصلی شهر تهران استفاده کنیم.
وی همچنین درخصوص برگزاری این مراسم در شهر مشهد مقدس تصریح کرد: باتوجه به پیشبینی حضور قابل توجه جمعیت از کل کشور و سایر کشورها، خصوصا کشورهای همسایه، مراسم تشییع در کل شهر مشهد برگزار خواهد شد.