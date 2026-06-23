به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان در مراسم همایش شهدا وارثان حماسه عاشورا در مسجد جعفری صومعه‌سرا با بیان اینکه بالاترین ارزش‌ها نزد خداوند شهادت است گفت : ملت حسینی ایران با تاسی از اباعبدلله الحسین (ع) دربرابر ظالمان جهان ایستاده‌اند و از کشته شدن هراسی ندارند، چون مرگ در خدا را شهادت می‌دانند که بالاترین سعادت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین بخشش با اشاره به اتحاد و استقامت ملت مقتدر ایران ابرقدرت جهان را به زانو درآورده افزود: همچنان با اتحاد و انسجام و پیروی از ولایت و رهبری در صحنه حضور داشته باشیم تا دشمن به اهداف خود اختلاف در صفوف مردم ایجاد نکند.