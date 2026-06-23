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جلسه کارگروه پیشگیری از جرایم امور گمرکی و تجاری استان ایلام با محوریت رفع موانع ثبت و ترخیص کالا در گمرک مهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جلسه کارگروه پیشگیری از جرایم امور گمرکی و تجاری استان ایلام با محوریت بررسی و رفع چالشهای حوزه ثبت و ترخیص کالا، به میزبانی گمرک شهرستان مهران برگزار شد.
این نشست با ریاست دکتر امیرحسین آذرمنش، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ایلام، و با حضور علی رحمی رئیس دادگستری شهرستان مهران، سهرابیان دادستان شهرستان مهران، سهراب کمری مدیرکل گمرکات استان ایلام، دشتیپور مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان و جمعی از مدیران و مسئولان در سالن جلسات گمرک مهران تشکیل شد.
حاضران ضمن تبیین مشکلات و موانع موجود در فرآیند ثبت سفارش، اظهار، ترخیص و حملونقل کالا در گمرکات استان، به ویژه مرز مهران، بر ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر، تقویت هماهنگی بینبخشی و ارتقای نظارتهای هدفمند تأکید کردند.
آذرمنش با اشاره به جایگاه راهبردی گمرکات در تنظیم مناسبات اقتصادی، تسهیل تجارت قانونی و صیانت از حقوق عمومی گفت: پیشگیری از وقوع جرم در حوزه گمرکی مستلزم نگاهی جامع، برنامهمحور و مبتنی بر همکاری منسجم میان دستگاههای اجرایی، قضایی، نظارتی و خدماترسان است.
وی افزود: شناسایی دقیق گلوگاههای بروز تخلف، احصای زمینههای آسیبزا و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود، از ضرورتهایی است که باید در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تأکید بر نقش مؤثر مرز مهران در مبادلات تجاری و ترانزیتی کشور خاطرنشان کرد: تسهیل فرآیندهای قانونی ثبت و ترخیص کالا، علاوه بر حمایت از فعالان اقتصادی و تجار قانونمدار، در کاهش زمینههای فساد، افزایش شفافیت، ارتقای سلامت اداری و تقویت امنیت اقتصادی نقش بسزایی دارد.
در ادامه، سهراب کمری مدیرکل گمرکات استان گزارشی از آخرین وضعیت گمرک مهران، میزان فعالیتهای صادراتی و ترانزیتی و مهمترین چالشهای پیشروی صادرات و ترانزیت کالا از این مرز ارائه کرد.
در پایان، جمعبندی مباحث و راهکارهای پیشنهادی دستگاهها به منظور پیگیری، اجرا و نظارت مورد تأکید قرار گرفت تا با همافزایی میان بخشها، روند خدماترسانی در حوزه ثبت و ترخیص کالا در گمرکات استان، به ویژه مرز مهران، تسهیل و ارتقا یابد.