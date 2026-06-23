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مدیرکل صداوسیمای مازندران از آغاز پخش سریال «سرخدار» از شبکه یک سیما و همزمان از شبکههای استانی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل صداوسیمای مازندران از آغاز پخش سریال «سرخدار» از امروز سهشنبه از شبکه یک سیما خبر داد و گفت: این مجموعه تلویزیونی به صورت همزمان از تمامی شبکههای استانی کشور نیز پخش خواهد شد.
داود سیروس با اشاره به اینکه این سریال با مشارکت سازمان صداوسیما و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تولید شده است، افزود: «سرخدار» به موضوع زیستبوم مازندران، جنگلهای ارزشمند هیرکانی و چالشهایی همچون قاچاق چوب، زمینخواری و تخریب منابع طبیعی میپردازد.
وی گفت: در این مجموعه تلاش شده است بخشی از مجاهدتها، ایثارگریها و تلاشهای شبانهروزی جنگلبانان و حافظان منابع طبیعی به تصویر کشیده شود و مخاطبان با اهمیت حفاظت از این سرمایههای ملی بیشتر آشنا شوند.
مدیرکل صداوسیمای مازندران یکی از نقاط قوت این مجموعه را بهرهگیری از هنرمندان بومی استان در کنار بازیگران شناختهشده کشور دانست و گفت: حضور هنرمندان مازندرانی در کنار چهرههای ملی، به باورپذیری و جذابیت بیشتر این اثر کمک کرده است.
سریال «سرخدار» در ۲۷ قسمت، به سفارش معاونت امور استانهای سازمان صداوسیما و به تهیهکنندگی و کارگردانی مسعود فرخنده و نویسندگی اکبر روح و سارا رشیدی ساخته شده است.
داستان این سریال درباره «مازیار»، جنگلبانی متعهد و مسئولیتپذیر است که در مسیر حفاظت از جنگلهای سرخدار، با دسیسههای قاچاقچیان چوب، زمینخواران و همچنین برخی مشکلات خانوادگی روبهرو میشود. تقابل مدافعان منابع طبیعی با سودجویان، محور اصلی روایت این مجموعه را شکل میدهد.
در این سریال، عمار تفتی در نقش جنگلبان و مجید پتکی در نقش یکی از قاچاقچیان چوب به ایفای نقش پرداختهاند و جمعی دیگر از هنرمندان ملی و استانی نیز حضور دارند.