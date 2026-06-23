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سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور گفت: با وجود اختلالات بانکی، احتمال پرداخت الکترونیکی بهای سوخت در جایگاهها پایین است لذا امکان پرداخت با پول نقد یا نهایتا کارت به کارت امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ رضانواز گفت: در روزهای اخیر هم برای جایگاههای سوخت که منابع مالی غیردسترس در برخی بانکها داشتند و هم برای مردم مشکلاتی در پرداخت بهای سوخت وجود داشت که با مساعدت شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی به جایگاهها و نیز صبوری مالکان و کارکنان محترم شرایط را مدیریت کردیم ولی از امروز وضعیت سخت تر شده و عملا مردم عزیز برای اینکه با مشکل مواجه نشوند لازم است تا اطلاع ثانوی با پول نقد به جایگاهها مراجعه کنند یا نهایتا اینکه امکان کارت به کارت داشته باشند. البته امکان ایجاد تراکنش در شرایط خاصی برای کارتهای بانکی و کارتخوانهای بانکی وجود دارد که احتمال موفقیت آن پایین است. با همکاری مردم امکان سپری کردن این شرایط راحت تر خواهد بود.
وی ادامه داد: مسئولان محترم سیستم بانکی در تلاش برای رفع مشکل هستند و اطلاع رسانی لازم انجام شده و خواهد شد.