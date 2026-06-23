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مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد:۵ کیلو و ۲۴۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک در یکی از مناطق شهر لنگرود کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان لنگرود در پی دریافت خبری مبنی بر خرید و فروش موادمخدر در خانهای حوالی شهر لنگرود، پس از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.
در بازرسی از این خانه ۵ کیلو و ۲۴۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک ۵ حلقه وافور و ترازوی توزین کشف و متهم ۴۴ ساله دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.