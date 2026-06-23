به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان لنگرود در پی دریافت خبری مبنی بر خرید و فروش موادمخدر در خانه‌ای حوالی شهر لنگرود، پس از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.

در بازرسی از این خانه ۵ کیلو و ۲۴۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک ۵ حلقه وافور و ترازوی توزین کشف و متهم ۴۴ ساله دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.