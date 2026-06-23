به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال ساحلی ایران امروز سه‌شنبه ۲ تیر در نخستین دیدار خود از مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در کرواسی، مقابل تیم اسپانیا به میدان رفت و نتیجه را به این تیم واگذار کرد.

در این مسابقه که از ساعت ۱۴:۳۰ آغاز شد ملی‌پوشان ایران در وقت اول با نتیجه ۲۵-۱۴ مغلوب اسپانیا، قهرمان سه دوره اروپا شدند. در وقت دوم رقابت بین دو تیم نزدیک و پایاپای پیش رفت و علی رغم بازی خوب متین گلدان، دروازه‌بان تیم ملی ایران، اسپانیایی‌ها با تکیه بر تجربه بالای بازیکنان خود موفق شدند با نتیجه ۱۶-۱۴ پیروز میدان شوند. بدین ترتیب، این دیدار در مجموع با نتیجه ۲-۰ به سود قهرمان اروپا به پایان رسید.

تیم ملی هندبال ساحلی ایران در گروه A این مسابقات با تیم‌های اسپانیا، پرتغال و آمریکا هم‌گروه است و در دومین دیدار خود در این رقابت‌ها، امشب از ساعت ۲۲:۳۰ رو در روی تیم ملی پرتغال قرار خواهد گرفت. سومین دیدار ایران در مرحله گروهی فردا (چهارشنبه) از ساعت ۱۴:۳۰ مقابل آمریکا برگزار می‌شود.