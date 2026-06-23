در نشست بررسی موضوع بهره‌وری در استان همدان بر بهره‌وری به عنوان راهکار عبور از چالش‌های آب، انرژی و توسعه استان تأکید شد.

بهره‌وری راهکار عبور از چالش‌های آب، انرژی و توسعه استان همدان

بهره‌وری راهکار عبور از چالش‌های آب، انرژی و توسعه استان همدان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این نشست، معاون استاندار همدان بهره‌وری را یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد مدیران دانست و گفت: در نظام ارزیابی مدیران استان، موضوع بهره‌وری و میزان اثرگذاری اقدامات در بهبود شاخص‌های توسعه‌ای استان مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

حسینی افزود: ارزیابی مدیران صرفاً بر اساس فعالیت‌های اداری نخواهد بود، بلکه میزان موفقیت آنان در بهبود فرآیندها، ارتقای شاخص‌های عملکردی و حل مسائل اولویت‌دار استان نیز ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد.

او همچنین از تدوین شاخص‌های مشخص برای سنجش عملکرد مدیران خبر داد و تأکید کرد: حضور مؤثر در سازوکار‌های نظارتی و برنامه‌های توسعه‌ای استان از جمله معیار‌هایی است که در ارزیابی مدیران مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان، با تأکید بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، خواستار ارائه آمار دقیق و واقعی و مشارکت فعال همه دستگاه‌ها در این حوزه شد.

محمدی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بازچرخانی آب، استفاده از پساب، تولید همزمان برق و حرارت و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در صنایع استان، بر ضرورت حمایت از طرح‌های بهره‌ورانه در بخش تولید تأکید کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره به نقش تعیین‌کننده بهره‌وری در اقتصاد کشور تصریح کرد: بسیاری از مشکلات حوزه آب، برق، گاز و سایر بخش‌ها بدون نیاز به افزایش منابع، از طریق مدیریت صحیح مصرف و ارتقای بهره‌وری قابل حل است.

حمیدرضا حاجی بابایی همچنین با اشاره به برخی چالش‌های زیرساختی استان، بر ضرورت توجه بیشتر به حوزه راه‌ها، آب، انرژی و نظام بانکی تأکید کرد و گفت: منابع استان باید در خدمت توسعه استان قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌ها نیز بر اساس نیاز‌های واقعی مردم انجام شود.