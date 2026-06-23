معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند از فراهم شدن امکان صادرات ۸۷ قلم کالای تولیدی این منطقه با تعرفه‌های ترجیحی به بازارهای اوراسیا، قفقاز و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با توسعه همکاری‌های تجاری میان مناطق آزاد اروند، انزلی، ارس، ماکو و بانه ـ مریوان، امکان صادرات ۸۷ قلم کالای تولیدی اروند با تعرفه‌های ترجیحی فراهم شده است.

سید محمد حسینی‌نصر افزود: این اقدام با هدف افزایش سهم تولیدکنندگان آبادان و خرمشهر در بازارهای اوراسیا، قفقاز و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع انجام شده و زمینه توسعه صادرات غیرنفتی منطقه را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های لجستیکی اروند اظهار داشت: دسترسی مستقیم به جنوب عراق و کریدور زمینی کویت، مزیت رقابتی مهمی برای گسترش مبادلات تجاری و صادرات کالاهای تولیدی منطقه به شمار می‌رود.

حسینی‌نصر همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی اروند و استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان خبر داد.