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مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان از کسب رتبه نخست کشوری این استان در حوزه تثبیت مالکیت اراضی و املاک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، اعظمی گفت: بر اساس ارزیابیهای انجامشده در سطح کشور، ادارهکل ثبت اسناد و املاک کردستان موفق شده در حوزه تثبیت مالکیت اراضی و املاک، رتبه اول کشور را کسب کند.
وی با اشاره به روند اجرای طرح تثبیت مالکیت در استان افزود: تاکنون برای تمامی اراضی ملی کردستان سند مالکیت تثبیتشده صادر شده و حدود ۷۵ درصد اراضی زراعی نیز تعیین تکلیف و تثبیت شدهاند.
به گفته وی، فرآیند تعیین حدود و صدور اسناد حدنگار برای سایر اراضی نیز در حال انجام است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از مهمترین برنامههای جاری این سازمان عنوان کرد.