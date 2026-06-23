مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان از کسب رتبه نخست کشوری این استان در حوزه تثبیت مالکیت اراضی و املاک خبر داد.

کردستان، رتبه نخست کشور در تثبیت مالکیت اراضی و املاک

کردستان، رتبه نخست کشور در تثبیت مالکیت اراضی و املاک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، اعظمی گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده در سطح کشور، اداره‌کل ثبت اسناد و املاک کردستان موفق شده در حوزه تثبیت مالکیت اراضی و املاک، رتبه اول کشور را کسب کند.

وی با اشاره به روند اجرای طرح تثبیت مالکیت در استان افزود: تاکنون برای تمامی اراضی ملی کردستان سند مالکیت تثبیت‌شده صادر شده و حدود ۷۵ درصد اراضی زراعی نیز تعیین تکلیف و تثبیت شده‌اند.

به گفته وی، فرآیند تعیین حدود و صدور اسناد حدنگار برای سایر اراضی نیز در حال انجام است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از مهم‌ترین برنامه‌های جاری این سازمان عنوان کرد.