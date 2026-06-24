موافقت پلیس راهور با اختصاص پلاک برای خودرو‌های منطقه آزاد بوشهر

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا از موافقت پلیس راهور کشور با اختصاص پلاک برای خودرو‌های منطقه آزاد بوشهر خبر داد و آمادگی خود را برای تسریع در انجام امور اداری مربوط به اختصاص پلاک خودرو‌های این منطقه آزاد اعلام کرد.