بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، استاندار بوشهر در دیدار با سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، ضمن قدردانی از خدمات ارزشمند و تلاشهای شبانهروزی مجموعه پلیس راهور در کشور و استان بوشهر برای تامین ایمنی تردد و کاهش سوانح جادهای و همچنین ارتقای فرهنگ رانندگی اظهار کرد: استان بوشهر به دلیل برخورداری از ظرفیتهای گسترده اقتصادی، صنعتی، انرژی، گردشگری، کشاورزی و... یکی از استانهای مهم و راهبردی کشور است.
وی ادامه داد: با توجه به استقرار صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی، فعالیت بنادر تجاری و افزایش حجم ترددهای درون و برون استانی، مدیریت استان بوشهر، نگاه ویژهای به حوزه حمل و نقل و ایمنی راهها دارد.
استاندار بوشهر اظهار کرد: کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی و صیانت از جان شهروندان از اولویتهای مهم دولت وفاق ملی و مدیریت ارشد استان است و در این مسیر نقش پلیس تخصصی راه و راهور در فرهنگسازی، اعمال قانون، مدیریت ترافیک و بهرهگیری از فناوریهای نوین نقشی تعیینکننده و اثرگذار دارد.
وی یادآور شد: با تلاشهای صورت گرفته، از ابتدای سال جاری تا کنون شاهد کاهش حوادث رانندگی و تعداد فوتیها و مصدومان ناشی از تصادفات در استان بوشهر به نسبت زمان مشابه سال گذشته بودهایم.
زارع تصریح کرد: با توجه به معارفه مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره سازمان منطقه آزاد بوشهر، ضرورت بهرهمندی از مزایای آن از جمله تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد، موضوع اختصاص پلاک خودروهای منطقه آزاد بوشهر و تسریع در انجام تشریفات و فرآیندهای اجرایی مرتبط با آن، مورد تاکید قرار دارد.
در ادامه رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر نیز گفت: اختصاص پلاک به خودروهای منطقه آزاد بوشهر و فراهم شدن امکان بهرهبرداری از مزایای آن یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران، تجار و شهروندان استان بوشهر است.
فردین اسلامیراد اضافه کرد: این مهم علاوه بر تسهیل فعالیتهای اقتصادی و تجاری، میتواند در توسعه گردشگری، افزایش جذابیتهای سرمایهگذاری و ارتقای رقابت پذیری منطقه آزاد بوشهر نیز تاثیر بسزایی داشته باشد.
وی اضافه کرد: انتظار میرود در فرآیند مربوط به طراحی، تصویب، تخصیص و صدور پلاک خودروهای منطقه آزاد بوشهر، با نگاه حمایتی و توسعه محور پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا مورد توجه ویژه قرار گیرد تا در آینده نزدیک، شاهد صدور پلاک خودروهای منطقه آزاد بوشهر و بهرهمندی فعالان اقتصادی و مردم استان از این ظرفیت مطلوب باشیم.
در این دیدار سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا نیز ضمن تبریک راهاندازی منطقه آزاد بوشهر به مردم و مسئولان استان بوشهر، با استقبال از درخواست استاندار و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بوشهر، بر آمادگی خود برای همکاری و اختصاص پلاک خودروهای منطقه آزاد بوشهر موافقت قطعی کرد.
وی گفت: پلیس تخصصی راهور فراجا ضمن انجام هماهنگی لازم، در زمینه تسریع در انجام امور اداری مربوط به اختصاص پلاک خودروهای منطقه آزاد بوشهر، همکاری لازم در سریعترین زمان ممکن با مسئولان استان خواهد داشت.