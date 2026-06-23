به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، امروز نشست کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت عروج امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، قدس الله نفس الزکیه، در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان برگزار شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در این نشست با بیان اینکه مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای و شهدای خانواده قائد شهید امت، ۱۳ تا ۱۸ تیر در کشور برگزار می‌شود، گفت: این مراسم با عنوان «بدرقه آقای شهید ایران» و با شعار «باید برخاست» وشعار بین‌المللی «قومو لله» و نماد «مشت گره‌کرده» برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، با بیان اینکه آیین وداع و تشییع پیکر امام شهید، نماد وحدت و همدلی آحاد مردم ایران است افزود: ۱۱ کمیته در ستاد کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد تشکیل شده و مسئولیت کمیته فرهنگی آن به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان تفویض شده است.

وی از برگزاری مراسم بزرگداشت عروج قائد شهید امت در سراسر استان خبر داد و تصریح کرد: این مراسم در شهر رشت، صبح روز شنبه ۲۰ تیر پس از خاکسپاری پیکر مطهر امام شهید رحمت الله علیه با سخنرانی یک از شخصیت‌های برجسته ملی در مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.