بر اساس تصویب دولت روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر استان تهران و دوشنبه ۱۵ تیر کل کشور و روز ۱۸ تیر نیز استان خراسان رضوی تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون اول رئیس جمهور در ستاد مراسم وداع و تشییع قائد اعظم شهید اظهار داشت: روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر استان تهران و دوشنبه ۱۵ تیر کل کشور تعطیل است.

وی افزود: در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه استان قم و پنجشنبه ۱۸ تیرماه استان خراسان رضوی تعطیل است.

همچنین پورجمشیدیان، دبیر ستاد مراسم وداع و تشییع قائد اعظم شهید نیز گفت: بر اساس مصوبه این ستاد در تهران و مشهد، کل مسیر‌های اصلی شهر به عنوان مسیر‌های تشییع امام شهید تعیین شد.

او خاطرنشان کرد: در کنار استفاده از ظرفیت تکایا، حسینیه‌ ها و موکب‌ های مسیرتشییع، پویش هر خانه یک موکب، در دستور کار این ستاد است.