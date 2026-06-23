به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول اورژانس ۱۱۵ کازرون گفت : ساعت ۲۱:۱۰ دقیقه گزارش سقوط یک دستگاه خودروی دنا پلاس به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ کازرون اعلام شد.

او افزود: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاه جاده‌ای دشت برم و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر دشت برم به محل حادثه اعزام شدند که متأسفانه راننده خودرو که مردی ۴۵ ساله بود ، پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داد.

حسینی در پایان با اشاره به افزایش حوادث رانندگی در ساعات شب گفت: با توجه به افزایش میزان تصادفات در شب و کاهش دید رانندگان، رعایت نکات ایمنی و رانندگی با سرعت مطمئنه در این ساعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از بسیاری از حوادث رانندگی داشته باشد.