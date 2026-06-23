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بازرس کل استان ایلام با حضور در شهرک صنعتی ایوان از بازگشت ۲۲ واحد صنعتی به چرخه تولید در یک سال گذشته خبر داد و برای تکمیل پروژه اورژانس نیمهکاره با پیشرفت ۹۰ درصدی، ضربالاجل دو ماهه تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مالک روشنی » بازرس کل استان ایلام در راستای نظارت بر روند فعالیت واحدهای تولیدی، با حضور در شهرک صنعتی ایوان از کارخانههای نورد، فولاد زاگرس و موزائیکسازی بازدید کرد و ضمن گفتوگو با مدیران این واحدها، از نزدیک در جریان چالشها، موانع تولید و مطالبات آنها قرار گرفت.
وی در این بازدید از بازگشت ۲۲ واحد صنعتی به چرخه تولید در یک سال گذشته خبر داد.
روشنی سپس از پروژه اورژانس نیمهکاره ایوان بازدید کرد. این پروژه هماکنون با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی همراه است و طی چهار سال گذشته به دلیل مشکلات مالی بلاتکلیف باقی مانده است.
بازرس کل استان در این بازدید ضمن تأکید بر لزوم بهرهبرداری هرچه سریعتر از این فضای درمانی، ضربالاجلی دو ماهه برای تکمیل و رفع نواقص آن تعیین کرد.
قیصوری رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز با اشاره به توقف روند تکمیل این پروژه به دلیل فقدان اعتبارات ملی و استانی گفت: پیگیریهای ویژهای برای جذب بودجه از محل اعتبارات وزارت بهداشت در جریان است تا با تخصیص منابع مورد نیاز، این طرح به بهرهبرداری برسد.