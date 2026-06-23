به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان؛ قطاری با عنوان قطار عشق، با ظرفیت ۳۰۰ مسافر، امسال هم در مسیر تهران به زنجان و بالعکس راه اندازی شد، تا عزاداران مراسم یوم العباس (ع) را به این اجتماع برساند.

عزاداران سراسر کشور در اجتماع بزرگ حسینیه اعظم وارد زنجان شدند، پس از پایان مراسم، قطار ساعت ۲۰ به تهران بازمی‌گردد.