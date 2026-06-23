قطار کاروان عشق برای یوم العباس به زنجان رسید
عزاداران سراسر کشور در قالب کاروان قطار عشق، امروز برای هشتم محرم و شرکت در اجتماع بزرگ حسینیه اعظم زنجان وارد زنجان شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان؛ قطاری با عنوان قطار عشق، با ظرفیت ۳۰۰ مسافر، امسال هم در مسیر تهران به زنجان و بالعکس راه اندازی شد، تا عزاداران مراسم یوم العباس (ع) را به این اجتماع برساند.
عزاداران سراسر کشور در اجتماع بزرگ حسینیه اعظم وارد زنجان شدند، پس از پایان مراسم، قطار ساعت ۲۰ به تهران بازمیگردد.
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