به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، عزاداران هرسال هفتم محرم با پای پیاده علم شمشیری را از مسجد علی بن ابیطالب (ع) قشم تا روستای حمیری با فاصله ۱۱ کیلومتری حمل می‌کنند.

این آیین بیش از ۹۰۰ سال قدمت دارد.

بیشتر بخوانید؛ آیین‌های محرم در هرمزگان

مسیر حرکت این علم از تپه‌های شنی موسوم به ریغ‌گدار می‌گذرد و عزاداران در مسیر با نوحه‌خوانی و سینه‌زنی شور حسینی خود را ابراز می‌کنند.

به باور مردم، این علم از نجف اشرف آمده و نمونه‌ای از آن نیز در بارگاه مطهر امیرمؤمنان حضرت علی (ع) قرار دارد.