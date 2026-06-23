به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ در جدیدترین طرح فروش مشارکت در تولید سایپا، خودروی آریا با گیربکس اتوماتیک (۲۰۰۰ سی سی) و با پیش پرداخت ۱۰۷۴۷۸۷۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.



متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۷ تیرماه با مراجعه به صفحه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی اینترنتی https://saipa.iranecar.com، به خرید خودرو تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام کنند.



براساس بخشنامه سایپا؛ موعد تحویل خودرو تیر تا مرداد سال آینده و با سود مشارکت ۲۰.۵ درصد تعیین شده است.



گفتنی است؛ متقاضیان برای تسهیل در فرآیند خرید، قبل از شروع زمان ثبت‌نام، در سامانه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا اطلاعات شخصی خود را ثبت و یا به‌روزرسانی و کد کاربری و رمز عبور دریافت کنند.