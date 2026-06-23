سرپرست شرکت هواپیمایی کیش از آمادگی برای برقراری پرواز‌های داخلی در مسیر کیش خبر داد و گفت: پس از رفع محدودیت‌ها، پرواز‌های روزانه به مقصد شهر‌های کشور در روز‌های آینده به روال عادی بر می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرهاد یوسفی نژاد در هفتمین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش با ارائه برنامه‌های شرکت هواپیمایی کیش، بر بازگشت سریع عملیات پروازی در مسیر کیش تأکید کرد.

او با اشاره به چالش‌های اخیر، گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در فرودگاه مهرآباد، انتخاب مسیر مشهد برای پرواز دوم و تداوم عملیات پروازی در نظر گرفته شده است.

سرپرست شرکت هواپیمایی کیش، رسالت اصلی شرکت هواپیمایی کیش، پشتیبانی همه‌جانبه از صنعت گردشگری کیش برشمرد و افزود: تمامی امکانات برای شروع مجدد و قدرتمند پرواز‌ها به کار گرفته شده است و از همکاری‌های مؤثر شرکت توسعه بنادر و فرودگاه‌های کیش در آماده سازی و بازگشایی فرودگاه بین المللی کیش و پذیرش پرواز‌ها قدردانی می‌کنم.

او افزود: برنامه‌ریزی‌ها برای برقراری پرواز‌های روزانه به مقاصد تهران، مشهد، اصفهان و شیراز انجام شده است. همچنین دو پرواز در هفته در مسیر‌های تبریز، ساری، رشت، اهواز، کرمان و یزد نیز در لیست مقاصد قرار دارند که به‌صورت برنامه‌ای عملیاتی خواهند شد.

یوسفی نژاد با اشاره به زمان‌بندی آغاز مجدد پرواز‌ها خاطرنشان کرد: پس از دریافت تأییدیه نهایی، از جمعه ۵ تیر، پرواز شماره ۷۵۵ شرکت هواپیمایی کیش در ساعت ۶:۲۰ صبح از مسیر تهران به کیش انجام خواهد شد.

او افزود: برنامه دقیق پرواز‌های روز شنبه و دیگر مسیرها، پس از قطعی شدن اعلام خواهد شد.

سرپرست شرکت هواپیمایی کیش، افزود: برنامه اعلام‌شده، گام اول برای بازگشت به ظرفیت کامل است و پیش‌بینی می‌شود با مدیریت شرایط، تا پایان ماه بر تعداد پرواز‌ها افزوده تا خللی در خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران ایجاد نشود.