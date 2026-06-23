پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت و احیای تالابهای ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان از سرشماری حدود ۳۶ هزار جوجه فلامینگوی بزرگ در تالاب بینالمللی شادگان و ثبت روند افزایشی جوجهآوری این گونه در پایان فصل بهار سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، موسی مدحجی با اشاره به نتایج پایشهای میدانی اظهار کرد: تالاب بینالمللی شادگان بهعنوان مهمترین و بزرگترین زیستگاه جوجهآوری فلامینگوی بزرگ در استان، دارای ۶ کلونی فعال جوجهآوری است که همهساله بهصورت مستمر مورد پایش، سرشماری و حفاظت قرار میگیرند.
وی افزود: مناطق استقرار این کلونیها به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، سختگذر بوده و پیش از فصل جوجهآوری، در زمان تخمگذاری، هنگام جوجهآوری و نیز در فرآیند حلقهگذاری جوجهها بهدقت مورد بررسی و مراقبت قرار میگیرند.
مدحجی با اشاره به زمانبندی جوجهآوری فلامینگوها تصریح کرد: این فرآیند از اواسط اسفندماه آغاز شده و تا اواخر خردادماه ادامه دارد و پس از آن، در تیرماه کلونیها توسط پرندگان ترک میشود. جوجهها نیز تا زمان توانایی پرواز، تحت هدایت والدین برای تغذیه قرار دارند.
رییس اداره حفاظت و احیای تالابهای ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان در ادامه به منابع غذایی این پرنده اشاره کرد و گفت: فلامینگوها عمدتا از میگوی آرتمیا، نرمتنان و سایر سختپوستان نظیر حلزون تغذیه میکنند.
وی با اشاره به آمارهای سرشماری افزود: در سرشماری زمستانه پرندگان آبزی و کنارآبزی که همزمان با سراسر کشور از اول تا پانزدهم ژانویه انجام شد، حدود هفت هزار و ۵۰۰ فلامینگوی بالغ در زیستگاههای استان خوزستان ثبت شد، همچنین در پایش سال گذشته، حدود ۳۵ هزار جوجه در تالاب شادگان سرشماری شده بود که نشاندهنده روند افزایشی جمعیت این گونه است.
مدحجی درباره الگوی مهاجرت فلامینگوها نیز بیان کرد: این پرندگان از مناطق مختلفی از جمله اروپای شرقی، اروپای جنوبی و جنوب آفریقا به خوزستان مهاجرت میکنند و تالاب شادگان بهعنوان مهمترین زیستگاه تولیدمثل آنها در استان شناخته میشود.
وی همچنین از ثبت مشاهدات کمنظیر در سالهای اخیر خبر داد و گفت: در پنج سال گذشته رکوردهای جدیدی در این تالاب به ثبت رسیده و از جمله یک فلامینگوی حلقهگذاریشده از کشور ایتالیا و دو فلامینگوی کوچک کمیاب از سوئد در این کلونیها مشاهده شدهاند.
رییس اداره حفاظت و احیای تالابهای ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان با تاکید بر ضرورت حفاظت از این گونه ارزشمند خاطرنشان کرد: فلامینگوی بزرگ از گونههای حمایتشده است و به همین منظور، زیستگاههای آن بهعنوان مناطق امن تحت حفاظت قرار دارند و ورود افراد به این مناطق ممنوع است.
وی با اشاره به تهدیدهای پیشروی این گونه گفت: تنشهای آبی، تخریب زیستگاه و شکار و صید غیرمجاز از جمله مهمترین تهدیدها هستند. همچنین در مواردی وقوع جزر شدید میتواند زمینهساز ورود گونههای گوشتخوار مانند شغال و روباه به محدوده کلونیها و ایجاد خسارت شود، هرچند به دلیل جمعیت بالای فلامینگوها، این موارد تاثیر قابل توجهی بر جمعیت کلی ندارد.
تالاب بینالمللی شادگان با بیش از ۵۰۰ هزار هکتار وسعت در جنوب خوزستان واقع شده و بزرگترین تالاب ثبتشده کشور در فهرست تالابهای بینالمللی است.
این تالاب از طریق خورهای متعدد به خلیجفارس متصل میشود و با دارا بودن آبهای شیرین، لبشور و شور، محیطی مناسب برای زیست انواع آبزیان، پرندگان، جوندگان و حیوانات اهلی و وحشی فراهم کرده است.
این تالاب در آغاز فصل پاییز، میزبان انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر از مناطق سردسیر سیبری، روسیه، آسیای میانه و مناطق داخلی ایران است.
تالاب شادگان به دلیل هوای معتدل در فصل زمستان، زیستگاه بیش از ۱۱۰ گونه گیاهی، ۱۷۴ گونه پرنده بومی و مهاجر (شامل گیلانشاه و اردک مرمری)، ۳۶ گونه پستاندار، سه گونه دوزیست و ۹ گونه خزنده است.
تالاب بینالمللی شادگان در ۱۰۵ کیلومتری جنوب اهواز قرار دارد و از شمال به شادگان، از جنوب به رودخانه بهمنشیر و از غرب به جاده دارخوین-آبادان و آبهای خورموسی محدود میشود.