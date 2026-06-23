به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی از اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در سراسر استان خبر داد.

سرهنگ پورشمس با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد: پلیس راهور استان مرکزی با هدف تسهیل در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری و تأمین امنیت تردد عزاداران، تمهیدات و محدودیت‌های ترافیکی لازم را در تمامی شهرهای استان پیش‌بینی و اجرا خواهد کرد.

وی افزود: در شهر اراک خیابان شهید رجایی، خیابان امام خمینی (ره) در محدوده منتهی به سر خیابان محسنی، میدان شهدا، خیابان بهشتی در حدفاصل میدان هفت‌تیر تا میدان شهدا، مسیر میدان هفت‌تیر تا تقاطع هلال‌احمر، خیابان جان‌پناه و تمامی خیابان‌های منتهی به مصلای اراک مشمول محدودیت‌های ترافیکی خواهند بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم‌های عزاداری گفت: محدودیت‌های ترافیکی متناسب با محل برگزاری مراسم‌ها در سایر شهرهای استان نیز اعمال می‌شود تا شرایط لازم برای تردد ایمن عزاداران فراهم شود.

سرهنگ پورشمس از شهروندان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدارها و مسیرهای جایگزین، همکاری لازم را با مأموران پلیس راهور داشته باشند تا مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در فضایی ایمن، منظم و با شکوه برگزار شود.