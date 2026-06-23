به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر آموزش و پرورش شهرستان سپیدان گفت: مدرسه شش کلاسه شهید مددالهی یکی از این طرح ها است که در شهر اردکان و در فضایی با 2 هزار و 100 متر مساحت و 900 متر زیربنا در دو طبقه با مشارکت خیران و نوسازی مدارس احداث شده است و داری دو اتاق اداری و آزمایشگاه است.

هاشم ترحمی با اشاره به اینکه این مرکز از سال آینده پذیرای 120 دانش آموز دختر در مقطع ابتدایی است گفت: با افتتاح این آموزشگاه از سال تحصیلی آینده تمامی مدارس شهر اردکان در نوبت صبح پذیرای دانش آموزان خواهد بود.

ترحمی بیان کرد: در حال حاضر در شهرستان سپیدان 10 مدرسه سنگی و نا ایمن وجود دارد که ساخت آن نیازمند حمایت دولت و خیران در این زمینه است.

مدیر آموزش و پرورش سپیدان همچنین از افتتاح سه زمین چمن مصنوعی درون مدرسه‌ای در مدارس شهر و روستایی شهرستان سپیدان خبر داد و گفت: این طرح ها در فضایی با 1000 متر مساحت با مشارکت خیران و نوسازی مدارس احداث شده است.

او در ادامه گفت: زمین چمن مصنوعی خیرساز آموزشگاه استثنایی سروش شهر اردکان و زمین چمن مصنوعی آموزشگاه های شهید صدر و شهید جعفری در روستای بهرغان و محله 10 پاگاه شهر هماشهر از جمله این طرح ها است که به ترتیب به نام شهیدان کریمی، جدی و شیروانی نامگذاری شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سپیدان افزود: برای ساخت ، تکمیل و راه‌اندازی این واحد های آموزشی و ورزشی، بیش از ۲۰۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

ترحمی در پایان گفت: در یک سال اخیر بیش از هشت طرح ورزشی درون مدرسه‌ای در مدارس شهرستان سپیدان افتتاح شده و تا پایان سال دو طرح دیگر در دستور کار است.