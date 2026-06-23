رئیس جمهور ایران در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان از مواضع و تلاش‌های این کشور در راستای اتحاد جهان اسلام و پایداری صلح در منطقه قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران که در پاکستان حضور دارد عصر امروز در محل اقامت خود با فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

مسعود پزشکیان در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ دولت، ملت، شخص نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان در راستای میانجی‌گری و حمایت از صلح در منطقه تصریح کرد: تلاش‌های کشور برادر و دوست پاکستان در حمایت از صلح شایسته قدر دانی است.

رئیس جمهور با اشاره به همبستگی ملی در برابر تهاجم دشمنان خاطر نشان کرد: ملت ایران یکپارچه در کنار یکدیگر اعم از دولت، ملت و نیروهای مسلح خواب دشمنان را آشفته کردند.

مسعود پزشکیان اتحاد جهان اسلام را ضروری دانست و اظهار داشت: اگر امروز کشور پاکستان این‌چنین وارد میدان شده در راستای اعتقاد بر اتحاد جهان اسلام است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط ایران و پاکستان را ضروری دانست و گفت: روابط ایران و پاکستان از امروز شاهد تحول اساسی در همه زمینه‌ها خواهد شد.

مسعود پزشکیان تشکیل بلوک قدرتمند جهان اسلام را حرکتی در مسیر همبستگی عنوان کرد و تصریح کرد: ما می‌توانیم با کشورهای بزرگ اسلامی یک بلوک قدرتمند در مقابل دشمنان مشترک تشکیل دهیم.

فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز در این دیدار صمیمی با ارائه گزارشی از روند مذاکرات اخیر و امضاء تفاهم‌نامه از تلاش‌ها و حمایت‌های مقامات ارشد ایران به‌ویژه شخص رئیس جمهور در این روند قدردانی کرد و افزود: علی‌رغم فشار‌ها و مشکلاتی که برای ما و کشور پاکستان بوجود می‌آورند ما معتقدیم هیچ کشور مسلمانی نباید آسیب‌ ببیند.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه ایران اسلامی با نجابت و مقاومت درس بزرگی به اسرائیل داد و توانست حقوق خود را تثبیت کند.