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قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با تلاش شبانه روزی اصناف، هیچ کمبودی در تامین کالا در بازار وجود ندارد.
محمدصادق مفتح، در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ ضمن ابراز رضایت از اوضاع بازار افزود:با تلاش مدیران و اصناف، هیچ کمبودی در تامین کالاهای اساسی در بازار به چشم نمیخورد و قیمتها روند ثابت و معقولی دارند.
وی درباره افزایش قیمت برخی از کالاها گفت: وقتی واردات نهادها با مشکل روبهرو شود طبیعی است که قیمت تمام شده کالاهای تولیدی افزایش پیدا کند که کاملا با مقوله گرانفروشی متفاوت است.
مفتح افزود: وقتی روند واردات نهادها کند یا متوقف شود، مولفههای تولید افزایش پیدا میکند در چنین مقطعی، برای اینکه تولید و تجارت ادامه پیدا کند افزایش قیمت در حد مجاز معقول است.
وی گفت: هم اکنون هیچ گرانفروشی در بازار مشهود نیست.
مفتح درباره قیمت برنج نیز افزود: سیاست حمایتی دولت برای برنج تولید داخل، افزایش قیمت است، اما قیمت برنج خارجی در بازار از ثبات برخوردار است.