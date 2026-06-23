امدادرسانی هلالاحمر آذربایجانشرقی به ۵۳۴ مصدوم
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی از ثبت ۵۰۸ حادثه و امدادرسانی به ۵۳۴ مصدوم در سهماهه نخست امسال خبر داد و گفت:بیشترین ماموریتهای امدادی استان در این مدت مربوط به حوادث ترافیکی بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
صابر جودی مدیر عامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی با تشریح عملکرد امدادی این جمعیت در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد:از ابتدای فروردینماه تا پایان خردادماه امسال، ۵۰۸ حادثه در سطح استان به ثبت رسید که نجاتگران هلالاحمر در تمامی این حوادث حضور یافته و خدمات امدادی لازم را ارائه کردند.
وی افزود: حوادث ترافیکی با ۲۰۱ مورد، حدود ۴۰ درصد از مجموع حوادث ثبتشده استان را به خود اختصاص داده و بیشترین سهم حوادث را در این مدت داشته است. همچنین ۱۵۸ مورد حادثه ناشی از جنگ رمضان، ۳۳ مورد مراجعه حضوری به پایگاههای امداد و نجات، ۲۶ مورد حادثه کوهستان، ۱۸ مورد حادثه جوی و ۷۲ مورد سایر حوادث شامل مفقودی، حوادث صنعتی و کارگاهی، ریلی و آوار توسط نجاتگران جمعیت هلالاحمر استان پوشش داده شده است.
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی با اشاره به خدمات ارائه شده در این مدت خاطرنشان کرد:در مجموع ۱۶۷۶ نفر در حوادث رخ داده دچار حادثه شدند که از این تعداد ۶۸۶ نفر مصدوم بودند و امدادگران هلالاحمر به ۵۳۴ نفر از آنان خدمات امدادی ارائه کردند.
وی ادامه داد:نجاتگران این جمعیت در سهماهه نخست امسال ۳۷ عملیات نجات فنی را به انجام رساندند و ۷۱ نفر را به صورت سرپایی در محل حادثه درمان کردند. همچنین ۴۸ عملیات رهاسازی جانباختگان و افراد گرفتار در صحنه حوادث توسط تیمهای امدادی انجام شد.
جودی با اشاره به توان عملیاتی بهکارگیریشده در این حوادث گفت:برای پوشش و مدیریت حوادث رخداده در این مدت، ۶۱۸ تیم عملیاتی متشکل از ۲۰۶۲ امدادگر و نجاتگر به کارگیری شدند و ۵۸۸ دستگاه خودروی امدادی نیز در عملیاتهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت.