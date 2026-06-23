به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل صدا و سیمای استان در اجتماع مردم شهر دوگنبدان با اشاره به تحولات منطقه و شرایط جبهه مقاومت گفت: تجاوز‌های اخیر رژیم صهیونیستی علیه لبنان و حملات گسترده به مناطق مسکونی این کشور که منجر به شهادت و مجروح شدن زنان، کودکان و غیرنظامیان شده است، نشان‌دهنده استمرار سیاست‌های تجاوزکارانه این رژیم است.

گنجی با بیان اینکه در پی این تحولات، جبهه مقاومت واکنش نشان داده است، گفت: نیرو‌های مقاومت و مجموعه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران نسبت به ادامه تجاوز‌ها هشدار داده و بر عزم خود برای مقابله با اقدامات دشمن تأکید کرده‌اند.

وی همچنین به فضای حاکم بر مذاکرات و تحولات سیاسی اخیر اشاره کرد و افزود: گزارش‌ها و اخبار مختلفی از روند مذاکرات منتشر شده است، اما آنچه اهمیت دارد حفظ عزت، اقتدار و منافع جمهوری اسلامی ایران در هرگونه گفت‌و‌گو و تعامل است.

مدیرکل صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بازتاب حمایت‌های مردمی در منطقه گفت: در مناطق مختلف لبنان، به‌ویژه مناطقی که هدف حملات قرار گرفته‌اند، مردم با نصب پلاکارد‌ها و پیام‌هایی از جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران قدردانی کرده‌اند و همبستگی خود را با جبهه مقاومت اعلام کرده‌اند.

گنجی همچنین به تحلیل‌های مطرح‌شده در برخی رسانه‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: برخی تحلیلگران غربی اذعان کرده‌اند که تحولات اخیر موجب تضعیف موقعیت راهبردی آمریکا در منطقه شده و اختلافات داخلی میان مقامات این کشور و رژیم صهیونیستی نیز نشانه‌ای از شرایط پیچیده پیش‌روی آنهاست.

وی با تأکید بر نقش مردم در تحولات جاری افزود: حضور و حمایت مردم ایران از نیرو‌های مسلح و جبهه مقاومت، پشتوانه‌ای مهم برای اقتدار کشور است و این پیوند میان مردم، نیرو‌های مسلح و رهبری کشور عاملی تعیین‌کننده در مدیریت شرایط و عبور از چالش‌ها به شمار می‌رود.

مدیرکل صدا و سیمای استان با اشاره به نقش رسانه‌ها در این شرایط اضافه کرد: در جنگ روایت‌ها و جنگ نرم، رسانه‌ها باید با تولید پیام‌های دقیق، اثرگذار و مبتنی بر واقعیت، افکار عمومی را آگاه کنند و در جهت تقویت همبستگی و وحدت در جهان اسلام گام بردارند.

گنجی مسئله فلسطین را یکی از مهم‌ترین محور‌های وحدت مسلمانان دانست و گفت: توجه به این موضوع می‌تواند زمینه همگرایی میان ملت‌های مسلمان را تقویت کند.

وی با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی گفت: پیام عاشورا و فرهنگ ایثار و مقاومت، الهام‌بخش ملت‌های آزاده در سراسر جهان است و هر ساله میلیون‌ها نفر با حضور در راهپیمایی اربعین، این پیام را زنده نگه می‌دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط داخلی و ضرورت حفظ وحدت ملی اشاره کرد و افزود: دشمن ممکن است در عرصه رسانه‌ای و روانی تلاش کند میان مردم و مسئولان یا گروه‌های مختلف اختلاف ایجاد کند، اما هوشیاری مردم و مسئولان می‌تواند مانع تحقق این اهداف شود.

مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد همچنین از تلاش دستگاه‌های اجرایی شهرستان گچساران در مدیریت امور و ارائه خدمات به مردم قدردانی کرد و گفت: با وجود شرایط خاص و فشار‌های ناشی از جنگ، خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه داشته است.

وی در عین حال بر ضرورت نظارت بر بازار و برخورد با سودجویانی که با افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها به مردم فشار وارد می‌کنند تأکید کرد.

گنجی با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای صدا وسیمای استان بیان کرد: شبکه دنا همواره تلاش کرده است صدای مردم و بازتاب‌دهنده حضور و مطالبات آنان باشد، انعکاس گسترده حضور مردم در صحنه و برنامه‌های مختلف رسانه‌ای در ماه‌های اخیر نیز نشان‌دهنده نقش مهم مردم استان در دفاع از ارزش‌ها و حمایت از کشور است.

وی در پایان تأکید کرد: استمرار حضور آگاهانه مردم در صحنه، تقویت وحدت ملی و تبیین صحیح واقعیت‌ها از سوی رسانه‌ها می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای کشور در عرصه‌های مختلف باشد.