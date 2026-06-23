به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت : بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده استقرار توده هوای گرم و وقوع دما‌های ۴۹ درجه و بالاتر تا فردا در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی می‌باشد.

وی افزود : سپس طی روز پنجشنبه شاهد کاهش محسوس دما بین ۴ تا ۵ درجه خواهیم بود. همچنین جریانات جنوبی و مرطوب تا اواسط وقت فردا (بویژه در صبحگاه و شامگاه) در سواحل و مناطق جنوب شرقی، جنوبی، بخش‌هایی از مرکز سبب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد.

سبزه زاری گفت: تا روز جمعه در اغلب مناطق استان بویژه در مناطق غربی، جنوب غربی و مرکزی سرعت وزش باد در حد متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود، لذا احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی نیز دور از انتظار نیست. طی روز پنجشنبه شمال خلیج فارس مواج است.

در شبانه روز گذشته بستان و آغاجاری با دمای ۵۰.۴ و ایذه با دمای ۲۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۵۰.۱ و کمینه دمای ۲۸.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.