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مدیرکل هواشناسی خوزستان از کاهش دمای هوای استان طی روزهای آخر هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت : بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر تا فردا در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی میباشد.
وی افزود : سپس طی روز پنجشنبه شاهد کاهش محسوس دما بین ۴ تا ۵ درجه خواهیم بود. همچنین جریانات جنوبی و مرطوب تا اواسط وقت فردا (بویژه در صبحگاه و شامگاه) در سواحل و مناطق جنوب شرقی، جنوبی، بخشهایی از مرکز سبب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد.
سبزه زاری گفت: تا روز جمعه در اغلب مناطق استان بویژه در مناطق غربی، جنوب غربی و مرکزی سرعت وزش باد در حد متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود، لذا احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی نیز دور از انتظار نیست. طی روز پنجشنبه شمال خلیج فارس مواج است.
در شبانه روز گذشته بستان و آغاجاری با دمای ۵۰.۴ و ایذه با دمای ۲۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۵۰.۱ و کمینه دمای ۲۸.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.