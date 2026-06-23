مراسم عزاداری و سوگواری ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هر روز تا پنجم تیرماه ساعت ۱۸ در حسینیه حضرت زینب (س) واقع در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراسم عزاداری و سوگواری ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در حسینیه حضرت زینب (س) برگزار می‌شود.

این مراسم تا پنجم تیرماه، هر روز از ساعت ۱۸ در حسینیه حضرت زینب (س) واقع در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام برگزار می‌شود.

از عموم مردم برای حضور در این مراسم معنوی دعوت شده است .