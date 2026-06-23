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فرمانده مرزبانی خوزستان از کشف ۴۵۰ قطعه پرنده زینتی از نوع بلبل خرما در پایانه مرزی شلمچه و دستگیری یک قاچاقچی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار سیدرضا سفیدپوست گفت: مرزبانان مستقر در پایانه مرزی شلمچه هنگام کنترل مسافران خروجی به رفتار فردی مشکوک شدند و پس از بازرسی دقیق بار همراه وی، ۴۵۰ قطعه پرنده زینتی از نوع بلبل خرما را که بهصورت ماهرانه در چمدانها جاسازی شده بود، کشف کردند.
فرمانده مرزبانی استان خوزستان افزود: کارشناسان ارزش این پرندگان را بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند و در این رابطه یک متهم دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.
وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از گونههای جانوری و مقابله با قاچاق حیاتوحش تصریح کرد: پرندگان کشفشده پس از هماهنگی با مراجع ذیصلاح رهاسازی شدند و هرگونه حمل، نگهداری و انتقال گونههای جانوری بدون مجوز قانونی ممنوع است.