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کادرفنی تیم هندبال جوانان پسر ایران اسامی ۱۷ بازیکن را برای حضور در دهمین اردوی آمادهسازی پیش از مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال جوانان پسر ایران که پیش از این ۹ مرحله اردوی آمادهسازی را برای حضور در مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ چین پشت سر گذاشته است، دهمین مرحله از اردوهای خود را از ۶ تیر تا ۲۰ تیر در استان تهران و به میزبانی فدراسیون هندبال برگزار خواهد کرد.
بر همین اساس، کادرفنی تیم هندبال جوانان اسامی ۱۷ بازیکن را برای حضور در این مرحله از اردو اعلام کرده است.
اسامی بازیکنان دعوتشده به این اردو به شرح زیر است:
محمدحسین رفیعی، شاهرخ علیزاده، پارسا شهابی، مهدی جمالی، متین زارعان، امیرحسین کرمی، امید عنایتیجو، رضا کثیری، احمد قنبری، محمدجواد میرزایی، مهدی تیموری، محمدطاها فتاحی، محمد بیاتی، مهدی احمدیفر، صالح عباسی، محمد بابالادی و نیما طاهرخانی