به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،شبنم جلیل زاده افزود: باغات توت استان به صورت عمده در شهرستان های ارومیه به مساحت ۱۸ هکتار، در خوی به مساحت هفت هکتار و در سایر شهرستان‌ها نیز به صورت حاشیه کاری و پراکنده واقع شده است.

وی بیان کرد: توت یکی از میوه‌هایی است که از قدیم الایام با سنت‌های دیرینه مردم استان عجین شده است؛ این میوه به صورت تازه خوری و یا به صورت خشک شده و به عنوان خشکبار مصرف می شود.

جلیل زاده ادامه داد: با شروع فصل برداشت در خرداد ماه، توتستان های اطراف ارومیه به یکی از جاذبه های طبیعی برای شهروندان و گردشگران تبدیل می شود و بسیاری از خانواده ها با حضور در این باغات ضمن بهره مندی از فضای سبز و نشاط آور تابستانی، تجربه میوه چینی، پیک نیک خانوادگی و ثبت لحظات خوش در دل طبیعت را تجربه می کنند.

سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: توت سفید، توت قرمز و شاه توت از انواع توت‌های درختی موجود در استان هستند که در این میان توت خوی به علت دانه درشت بودن و داشتن قند بالا در بازار از مشتریان خاصی برخوردار است.

وی اضافه کرد: با وجود محدود بودن سطح زیرکشت و تولید، توت درختی همچنان جایگاه خود را در الگوی کشت سنتی برخی مناطق استان حفظ کرده است و توسعه باغات مدرن، بهبود مدیریت داشت و برداشت و همچنین توجه به فرآوری این محصول می‌تواند در افزایش ارزش اقتصادی آن مؤثر باشد.