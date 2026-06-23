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سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: برداشت توت درختی به میزان 200 تن از سطح حدود ۲۸ هکتار از توتستانهای استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،شبنم جلیل زاده افزود: باغات توت استان به صورت عمده در شهرستان های ارومیه به مساحت ۱۸ هکتار، در خوی به مساحت هفت هکتار و در سایر شهرستانها نیز به صورت حاشیه کاری و پراکنده واقع شده است.
وی بیان کرد: توت یکی از میوههایی است که از قدیم الایام با سنتهای دیرینه مردم استان عجین شده است؛ این میوه به صورت تازه خوری و یا به صورت خشک شده و به عنوان خشکبار مصرف می شود.
جلیل زاده ادامه داد: با شروع فصل برداشت در خرداد ماه، توتستان های اطراف ارومیه به یکی از جاذبه های طبیعی برای شهروندان و گردشگران تبدیل می شود و بسیاری از خانواده ها با حضور در این باغات ضمن بهره مندی از فضای سبز و نشاط آور تابستانی، تجربه میوه چینی، پیک نیک خانوادگی و ثبت لحظات خوش در دل طبیعت را تجربه می کنند.
سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: توت سفید، توت قرمز و شاه توت از انواع توتهای درختی موجود در استان هستند که در این میان توت خوی به علت دانه درشت بودن و داشتن قند بالا در بازار از مشتریان خاصی برخوردار است.
وی اضافه کرد: با وجود محدود بودن سطح زیرکشت و تولید، توت درختی همچنان جایگاه خود را در الگوی کشت سنتی برخی مناطق استان حفظ کرده است و توسعه باغات مدرن، بهبود مدیریت داشت و برداشت و همچنین توجه به فرآوری این محصول میتواند در افزایش ارزش اقتصادی آن مؤثر باشد.