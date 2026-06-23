رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس: هر جایی که قهرمانان ما مدال‌های ارزشمند کسب کردند و سرود ملی خوانده شد، برای ما بسیار ارزشمند است چراکه نوعی دیپلماسی ورزشی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در نشست مشترک این کمیسیون با وزیر ورزش و جوانان گفت: هر جایی که قهرمانان ما مدال‌های ارزشمند کسب کردند و سرود ملی خوانده شد، برای ما بسیار ارزشمند است چراکه نوعی دیپلماسی ورزشی است و باید بطور ویژه دیده شود.

وی افزود: در حوزه زیرساختی و زیربنایی اقدامات خوبی صورت گرفته و تحول در عرصه ورزش و عدالت در توزیع امکانات و منابع و بودجه برای استان‌ها براساس آمایش سرزمینی جای تقدیر دارد.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ تصریح کرد: در بخش استعدادیابی باید تلاش بسیاری صورت گیرد که لازم است از طریق آموزش و پرورش و ورزش دانشجویی استعداد‌ها شناخته شود و برای پرورش این استعداد‌ها گام‌های اساسی برداشته شود.

جوکار ادامه داد: البته ورزش همگانی نیز باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد بنابراین وزارت ورزش و جوانان باید اقدامات لازم را برای جا افتادن این موضوع برای خانواده‌ها انجام دهد تا از بروز بیماری‌ها پیشگیری کند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر طرح‌های ورزشی نیازمند ۱۵۰ همت اعتبار است که باید برای این موضوع بحث مولد سازی در دستور قرارگیرد و از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود تا بتوانیم امکانات و تجهیزات ورزشی در اختیار همه قرار گیرد.