به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جهرم گفت : با صدور پروانه‌های بهداشتی، ۵۰ هزار قطعه به ظرفیت واحدهای مرغ گوشتی و ۵۰ هزار قطعه به ظرفیت واحدهای مرغ تخم‌گذار افزوده شده است.

امین جاوید افزود : این اقدام در راستای حمایت از تولید، تأمین امنیت غذایی و توسعه صنعت طیور انجام شده است.

او بیان کرد : شهرستان جهرم پس از شیراز، رتبه برتر استان فارس را در تولید مرغ گوشتی و تخم‌گذار به خود اختصاص داده است و از قطب‌های مهم تولید طیور فارس محسوب می‌شود.