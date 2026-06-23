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۱۰۰ هزار قطعه با صدور پروانههای بهداشتی به ظرفیت تولید طیور جهرم افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جهرم گفت : با صدور پروانههای بهداشتی، ۵۰ هزار قطعه به ظرفیت واحدهای مرغ گوشتی و ۵۰ هزار قطعه به ظرفیت واحدهای مرغ تخمگذار افزوده شده است.
امین جاوید افزود : این اقدام در راستای حمایت از تولید، تأمین امنیت غذایی و توسعه صنعت طیور انجام شده است.
او بیان کرد : شهرستان جهرم پس از شیراز، رتبه برتر استان فارس را در تولید مرغ گوشتی و تخمگذار به خود اختصاص داده است و از قطبهای مهم تولید طیور فارس محسوب میشود.