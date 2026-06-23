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سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: کارشناسان بهداشت محیط با حضور در تکایا و هیئتهای عزاداری بر نحوه نگهداری و توزیع نذورات نظارت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر رضانیا خاطرنشان کرد: کارشناسان بهداشت محیط با هدف صیانت از سلامت عزاداران حسینی، از تکایا و هیئتهای عزاداری در کیش بازدید می کنند.
او افزود: نظارت بر وضعیت بهداشت محیط، نحوه نگهداری و توزیع نذورات، رعایت اصول بهداشتی در تهیه و مصرف مواد غذایی، نظافت محل برگزاری مراسم، شرایط آب آشامیدنی و دفع پسماند مهمترین سرفصل های نظارت های بهداشتی است.
سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: کارشناسان بهداشت محیط با ارائه توصیههای لازم به مسئولان هیئتها، بر ضرورت استفاده از مواد غذایی سالم و مجاز، نگهداری مناسب نذورات در دمای استاندارد، شستوشوی صحیح ظروف، استفاده از آب آشامیدنی و بهداشتی تأکید کردند.