بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مرتضی بحرانی به مناسبت روز جهانی شتر، ضمن تأکید بر نقش راهبردی این دام در امنیت غذایی و اقتصاد روستایی، استان بوشهر را یکی از قطبهای مهم پرورش شتر در کشور معرفی کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای تولیدی، تنوع نژادی و همچنین چالشهای پیش روی شترداران بوشهری، افزود: این مناسبت فرصتی برای پاسداشت میراثی ارزشمند و یادآور نقش حیاتی این دام در تابآوری اقلیمهای خشک است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به آمارهای جاری، اعلام کرد: این استان با برخورداری از بیش از ۹۶ گله و جمعیتی بالغ بر ۵۰۰۰ رأس شتر، جایگاه ویژهای در صنعت شترداری کشور دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳۷ بهرهبردار در این حوزه فعالیت میکنند، عنوان کرد: شهرستانهای دیر، دشتی، بوشهر و دشتستان کانونهای اصلی تمرکز شترداری در استان هستند.
بحرانی تصریح کرد: نژادهای دورگه، ترکی، عربی و ذَبّه، گنجینهای ارزشمند از ذخایر ژنتیکی شتر در بوشهر هستند.
وی با اشاره به اهمیت «بهگزینی» و اصلاح نژاد، تأکید کرد: انتخاب نژادها و تلاقی آنها بر اساس اهداف تولیدی مثل تولید شیر، گوشت یا کُرک صورت میگیرد تا بهرهوری حداکثری حاصل شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در تشریح رویکردهای نوین در این صنعت اظهار کرد: در راستای بهروزرسانی مدیریت گلهها، از فناوریهای نوین مانند دستگاههای ردیاب در گردن شترهای پیشرو استفاده میشود که از طریق اپلیکیشنهای موبایل، مسیر حرکت گلهها توسط دامدار رصد میشود.
وی در خصوص بازار گوشت شتر اضافه کرد: به دلیل تفاوت در ذائقه مصرفکنندگان محلی، عملیات ذبح در استان بوشهر صورت نمیگیرد بر همین اساس، شترها پس از رسیدن به سن ۸ تا ۹ ماهگی، جهت تغذیه تکمیلی و آمادهسازی برای ذبح به استانهای دیگر، بهویژه استان اصفهان ارسال میشوند.
بحرانی به کاربردهای متنوع محصولات شتر اشاره کرد و افزود: علاوه بر شیر و گوشت، از کُرک شتر نیز استفاده میشود که در شهرستان دشتی، این ماده اولیه در هنر اصیل عبابافی به کار گرفته میشود.
وی نداشتن مراتع اختصاصی و کمبود آبشخورها را از مهمترین چالش توسعه پایدار شترداری در استان دانست و بر لزوم حمایتهای بیشتر از شترداران سختکوش تأکید کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با یادآوری ویژگیهای زیستی شتر، از جمله توانایی ذخیره ۴۵ لیتر آب که آن را به مناسبترین دام برای گرمای شدید و کمآبی تبدیل کرده است، افزود: با توجه به ظرفیتهای منحصربهفرد استان در پرورش نژادهای متنوع شتر، توسعه پایدار این صنعت، کلیدی برای تقویت اقتصاد روستایی و تابآوری در اقلیمهای خشک کشور است.