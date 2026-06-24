پرورش شتر، راهبردی برای حفظ امنیت غذایی در اقلیم‌های خشک

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با معرفی این استان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی پرورش شتر در کشور، سبک توسعه پایدار این صنعت در بوشهر را از طریق حفظ ذخایر ژنتیکی و مدیریت نژادی کلیدی برای تقویت اقتصاد روستایی و مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی در مناطق گرمسیری ایران دانست.