به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کمیسیون تحقیق سازمان ملل در گزارشی جدید تصریح می کند صهیونیست ها عمدا کودکان فلسطینی را هدف قرار می دهند داده‌اند که منجر به مرگ و آسیب شدید جسمی و روحی صدها هزار کودک فلسطینی شده است» و این کشتارها حتی پس از آتش‌بس پاییز گذشته در غزه ادامه داشته است.

این کمیسیون همچنین تصریح می کند دلایل معقولی برای این نتیجه‌گیری وجود دارد که اقدامات صهیونیست ها «بخشی از یک استراتژی عمدی برای نابودی آینده فلسطینیان در غزه با هدف قرار دادن فرزندان آنها است».

صهیونیست ها علاوه بر شلیک به اندام های حیاتی کودکان، حمله به بیمارستان های نوزادان و کودکان و اعمال قحطی عمدی علیه نوزادان حیات کودکان فلسطینی را هدف قرار می دهند.