به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل فرودگاه‌ های خراسان‌ رضوی امروز در کمیته هماهنگی و برنامه‌ ریزی تسهیلات فرودگاهی با محوریت تمهیدات مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: تدابیر ویژه برای مدیریت عملیات فرودگاهی در ایام برگزاری این مراسم میلیونی اندیشیده شده است.

محمود امانی‌ بنی افزود با توجه به افزایش قابل توجه پروازها به مشهد، مقرر شد تمام واحدهای عملیاتی فرودگاه بین‌ المللی شهید هاشمی‌ نژاد در وضعیت آماده‌ باش کامل باشند تا خدمات‌ رسانی به مسافران و میهمانان به بهترین شکل ممکن انجام شود.

مدیرکل فرودگاه‌ های خراسان‌ رضوی ادامه داد: برنامه‌ ریزی دقیق برای اعزام و پذیرش پروازها، برقراری نظم عملیاتی و همچنین آمادگی حداکثری زیرساخت‌ های پروازی، فنی و خدماتی در دستور کار است.

امانی‌ بنی با اشاره به اعلام سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به محدودیت‌ های پروازی در بازه زمانی برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب افزود: فضای هوایی و پایانه فرودگاه مشهد در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیرماه با محدودیت‌ های عملیاتی مواجه خواهد بود و به‌ ویژه در روز ۱۸ تیر هیچ جابه‌جایی مسافری در این فرودگاه انجام نخواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اجرای ویژه‌ برنامه‌ های فرهنگی در فرودگاه بین‌ المللی مشهد، گفت: به‌ منظور استقبال از زائران و شرکت‌ کنندگان در مراسم، برنامه‌ های فرهنگی در ترمینال پروازهای داخلی اجرا خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌ های استان خراسان‌رضوی افزود: تمام ظرفیت‌ های شرکت فرودگاه‌ ها و ناوبری هوایی ایران و به‌ ویژه ظرفیت‌ های فرودگاهی استان خراسان‌ رضوی برای برگزاری هرچه باشکوه‌ تر این مراسم و ارائه خدمات مطلوب به زائران داخلی و خارجی بسیج شده است.

وی افزود: با توجه به این که پیش‌ بینی می‌ شود جمعیت قابل توجهی از سراسر کشور و جهان در این آیین تشییع حضور یابند، تمام مسیرهای اصلی شهر مشهد به عنوان مسیر تشییع رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌ الله سیدعلی خامنه‌ای درنظر گرفته شده است.

مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید به صورت رسمی از روز سیزدهم تیرماه مصادف با نوزدهم محرم الحرام برگزار می‌ شود. مراسم وداع در تهران به مدت ۲ روز در مصلای پایتخت برگزار می‌ شود. نماز بر پیکر امام شهید در تهران، قم و مشهد اقامه می‌ شود. مراسم تشییع در تهران روز دوشنبه برگزار می‌شود.

همچنین روز سه شنبه مراسم تشییع در قم برگزار می‌ شود و با توجه به درخواست مکرر قشرهای مختلف مردم عراق، تشییع رهبر شهید در شهرهای نجف و کربلا نیز برگزار می‌ شود. مراسم تشییع در مشهد نیز روز بیست و چهارم محرم الحرام خواهد بود.