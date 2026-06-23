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مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به آغاز مبارزه بیولوژیک در سطح باغهای سیب استان گفت: در این مبارزه پای سموم شیمیایی در میان نیست و زنبورهای ریز تریکوگراما بهعنوان متحدان باغداران در ۱۰ هکتار از باغهای ارومیه رهاسازی شدند تا با آلوده کردن تخمهای کرم سیب، از خسارت این آفت جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نفیسه طوسی اظهار کرد: در راستای تولید محصول سالم و کاهش مصرف سموم شیمیایی، امسال قرارداد تولید حشرات مفید با دو واحد انسکتاریوم(حشره خانه) در ارومیه و میاندوآب منعقد شده است تا از ظرفیت این مراکز در اجرای برنامههای کنترل بیولوژیک آفات استفاده شود.
وی با اشاره به اجرای طرح مبارزه تلفیقی با آفات در باغات استان افزود: در این طرح علاوه بر رهاسازی زنبور تریکوگراما، اقداماتی نظیر محلولپاشی با روغن امولسیونشونده، نصب و بستن کارتن روی تنه درختان و رعایت اصول بهباغی برای کاهش جمعیت آفت کرم سیب انجام میشود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی ادامه داد: کنترل هر نسل از این آفت طی سه مرحله رهاسازی زنبور انجام میشود و در مجموع حدود ۱۵ گرم زنبور در هر هکتار رهاسازی خواهد شد تا تخمهای آفت توسط این حشرات پارازیتوئید آلوده و از تبدیل آنها به لارو جلوگیری شود.
طوسی با بیان اینکه استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک یکی از روشهای موثر در مدیریت آفات باغی است، افزود: زنبور تریکوگراما با قرار گرفتن در محیط باغ، تخمهای آفت را شناسایی کرده و در آنها تخمگذاری میکند که این فرآیند مانع از تفریخ تخمهای کرم سیب و گسترش آفت میشود.
وی تاکید کرد: رعایت اصول بهباغی از جمله جمعآوری میوههای آلوده، هرس بهموقع درختان و مدیریت مناسب باغ نقش مهمی در موفقیت طرحهای مبارزه بیولوژیک دارد و بدون مشارکت باغداران، دستیابی به نتایج مطلوب دشوار خواهد بود.
مدیر حفظ نباتات استان هدف از توسعه این روشها را حرکت به سمت کاهش تدریجی مصرف سموم شیمیایی، حفظ سلامت محیط زیست، تولید محصولات سالم و تحقق کشاورزی پایدار عنوان کرد و گفت: توسعه مبارزات بیولوژیک میتواند نقش مهمی در ارتقای امنیت غذایی و سلامت جامعه داشته باشد.