



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امشب و فردا محبان خاندان آل الله در سوگ شهادت دلیرمرد دشت کربلا عباس علمدار؛ عزاداری می‌کنند.

مراسم شب تاسوعای حسینی، پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی عیله السلام با حضور زائران و مجاوران این بارگاه نورانی برگزار می‌شود.

صحن و سرای این ملجا نورانی در سوگ این مصیبت اعظم، سیاه‌پوش است و دوستداران خاندان عصمت و طهارت به یاد رشادت‌های علمدار کربلا عزاداری می‌کنند.

فردا صبح نیز مراسم روز تاسوعا با قرائت زیارت عاشورا و با نوای حجت الاسلام والمسلمین رضا حیدریان و مرثیه‌سرایی و روضه‌خوانی مداحان اهل‌بیت علیهم السلام؛ سیّدحسین فتح اللهی، سیّدمحسن رسولی و کربلایی مهدی کبیری‌نژاد از ساعت ۹ تا ۱۳در شبستان امام خمینی (ره) آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم علیهماالسلام برگزار می‌شود.