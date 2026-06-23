پخش زنده
امروز: -
سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران اسلامی همزمان با شب تاسوعای حسینی سراسر در اندوه و ماتم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امشب و فردا محبان خاندان آل الله در سوگ شهادت دلیرمرد دشت کربلا عباس علمدار؛ عزاداری میکنند.
مراسم شب تاسوعای حسینی، پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی عیله السلام با حضور زائران و مجاوران این بارگاه نورانی برگزار میشود.
صحن و سرای این ملجا نورانی در سوگ این مصیبت اعظم، سیاهپوش است و دوستداران خاندان عصمت و طهارت به یاد رشادتهای علمدار کربلا عزاداری میکنند.
فردا صبح نیز مراسم روز تاسوعا با قرائت زیارت عاشورا و با نوای حجت الاسلام والمسلمین رضا حیدریان و مرثیهسرایی و روضهخوانی مداحان اهلبیت علیهم السلام؛ سیّدحسین فتح اللهی، سیّدمحسن رسولی و کربلایی مهدی کبیرینژاد از ساعت ۹ تا ۱۳در شبستان امام خمینی (ره) آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم علیهماالسلام برگزار میشود.