به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ۵۴.۵ درصد پاسخگویان در پاسخ به پرسش این نظرسنجی که «تجمعات شبانه خیابانی تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد»، گفته‌اند: «تا زمانی که رهبری صلاح بداند».

همچنین بر اساس این نظرسنجی که روز‌های ۳۱ خرداد و یکم تیر صورت گرفته و جامعه آماری آن، افراد ۱۵ سال و بالاترِ ساکن مناطق شهری و روستایی استان تهران و ۳۰ استان دیگر کشور بوده اند، ۲۴.۴ درصد پاسخگویان معتقد بودند تجمعات شبانه خیابانی باید «تا رفع قطعی سایه جنگ از کشور» ادامه یابد و ۵.۹ درصد نیز تداوم این تجمعات را «تا پایان مذاکرات» ضروری می‌دانستند.