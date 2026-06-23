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بر اساس تازهترین نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما حدود ۸۵ درصد پاسخگویان بر ضرورت تداوم تجمعات شبانه خیابانی تاکید داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ۵۴.۵ درصد پاسخگویان در پاسخ به پرسش این نظرسنجی که «تجمعات شبانه خیابانی تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد»، گفتهاند: «تا زمانی که رهبری صلاح بداند».
همچنین بر اساس این نظرسنجی که روزهای ۳۱ خرداد و یکم تیر صورت گرفته و جامعه آماری آن، افراد ۱۵ سال و بالاترِ ساکن مناطق شهری و روستایی استان تهران و ۳۰ استان دیگر کشور بوده اند، ۲۴.۴ درصد پاسخگویان معتقد بودند تجمعات شبانه خیابانی باید «تا رفع قطعی سایه جنگ از کشور» ادامه یابد و ۵.۹ درصد نیز تداوم این تجمعات را «تا پایان مذاکرات» ضروری میدانستند.