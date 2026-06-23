نماینده حقوقی و پارلمانی ارتش در مجلس شورای اسلامی با دو خانواده شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه در شهرستان میانه دیدار کرد.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ب امیر سرتیپ دوم مسلم یعقوبی نماینده حقوقی و پارلمانی ارتش در مجلس شورای اسلامی با خانواده شهید امیر سرتیپ دوم رضا خبازی از شهدای جنگ ۱۲ روزه و همچنین خانواده شهید ناخدا سوم مهدی افروزی از شهدای جنگ رمضان در ناوشکن جماران دیدار و گفتگو کرد.

امیر سرتیپ دوم مسلم یعقوبی در این دیدار حفظ و نشر سیره، اخلاق و ویژگی شهدای جنگ تحمیلی اخیر را وظیفه و تکلیف بزرگ دستگاه‌های فرهنگی کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش خانواده های نظامیان در توفیقات آنان گفت:بنابر فرمایش رهبر شهید انقلاب اسلامی موفقیت نیرو‌های مسلح مرهون خانواده‌های آنان است.