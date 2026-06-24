واگذاری ۱۵۷ قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در بوشهر
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از انعقاد قرارداد واگذاری ۱۵۷ قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در استان از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، اصغر کشوریان در جمع خبرنگاران گفت: در ادامه اجرای طرحهای حمایتی مسکن و با هدف تکریم خانوادهها و فرزندآوری، فرآیند واگذاری زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در همین راستا از ابتدای امسال تا کنون، با طی مراحل قانونی و اداری، ۱۵۷ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته و فرآیند قانونیِ منجر به قرارداد برای تحویل این اراضی به متقاضیان نهایی شدهاست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: واگذاری این شمار قطعه زمین، پس از طی مراحل استعلامهای قانونی و تایید صلاحیت متقاضیان صورت گرفته است و تمامی فرآیندها با هدف تسهیل در امر ساختوساز مسکن و کمک به بهبود وضعیت معیشتی این خانوادهها با شفافیت کامل انجام خواهد شد.
وی اظهار کرد: این اقدام در اجرای سیاستهای حمایتی دولت برای تأمین مسکن خانوادههای پرجمعیت و تکالیف قانونی صورت گرفته است.
کشوریان با اشاره به اولویتهای ادارهکل راه و شهرسازی استان بوشهر در حوزه تأمین مسکن گفت: همه تلاش ما اجرای دقیق بخشنامهها و شیوهنامههای بالادستی است تا بتوانیم با تأمین زمین، گامی مؤثر در راستای خانهدار شدن اقشار کمدرآمد و حمایت از خانوادههای مشمول طرح جوانی جمعیت برداریم.